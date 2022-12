Mundial. Jorge Costa defende titularidade de Cristiano Ronaldo

Jorge Costa "sabe que não é só a situação do contrato, mas gostaria que todos se focassem no que é importante, que é o Portugal-Suíça, e que se deixasse de falar de Ronaldo".

"Consegue-se gerir a situação ao falar-se pouco do que se está a passar. Não é fazer de conta, porque as coisas devem ser faladas, mas a seleção está acima de Ronaldo e não podemos canalizar a seleção nele. Não é uma situação agradável, mesmo para os colegas. No Euro 2000, tínhamos um jogador sem contrato, que era o João Pinto, mas não houve metade da celeuma do que com o Ronaldo", diz.

Em entrevista a Bola Branca , o atual técnico do Académico de Viseu foi questionado em relação à situação de Ronaldo, depois de Fernando Santos ter assumido que " não gostou mesmo nada " das palavras do capitão após ser substituído frente à Coreia do Sul.

"Em teoria", Portugal é favorito

No dia do jogo frente à Suíça, Jorge Costa acredita que Portugal é mais forte, mas num jogo a eliminar, tudo pode acontecer: "Parece-me que somos mais fortes a nível individual e coletivo. É complicado dar favoritismo num jogo a eliminar, há variantes que podem definir o resultado como um mau dia ou uma expulsão. Mas em teoria, sim".

Jorge Costa somou 50 internacionalizações e representou Portugal no Euro 2000 e no Mundial 2002. Em nível de clubes, fez praticamente toda a carreira no FC Porto, à exceção de quatro épocas, com passagens pelo Penafiel e Marítimo - empréstimos de início de carreira -, Charlton Athletic e Standard Liège.

O antigo defesa-central acredita que Portugal é um dos favoritos à conquista do Mundial.

"Temos muitas soluções, podemos mudar de sistema e de forma de jogar, porque temos qualidade individual para dar algo de diferente ao jogo, o que é fundamental numa prova destas. Temos dos melhores jogadores do mundo, um belíssimo selecionador, mas há sempre surpresas, como a Alemanha. Nesta fase, já estão as melhores equipas e Portugal é um dos favoritos", atira.

Hoje com 51 anos, Jorge Costa leva já mais de 15 anos de carreira como treinador, com passagens pelo Sporting de Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira, Arouca e Farense. No estrangeiro, treinou o Cluj, AEL Limassol, Tours, Sfaxien, Mumbai City e Gaz Metan, para além de ter sido selecionador do Gabão.

Atualmente é o treinador do Académico de Viseu, uma das equipas em melhor forma na II Liga. Assumiu o comando da equipa já com a época em curso e está numa série de 13 jogos consecutivos sem perder, que elevaram o clube ao 6.º lugar da II Liga, está nos oitavos de final da Taça de Portugal e é forte candidato a carimbar passagem na Taça da Liga, num grupo com Estoril e Famalicão, da I Liga.

