Fotogaleria. Portugal dá "chocolate" à Suíça

Portugal fez exibição de luxo em Lusail, goleou a Suíça, por 6-1, e está nos quartos de final do Mundial 2022. A equipa das quinas vai agora defrontar Marrocos no próximo sábado.

O defesa Pepe também marcou, de cabeça, após um canto. O jogador do FC Porto é o segundo mais velho de sempre a marcar numa fase final de um Mundial.

A partida correu muito bem a Portugal, apesar da polémica inicial quando se percebeu que Cristiano Ronaldo ia começar no banco de suplentes. As atenções do mundo continuam centradas em CR7.