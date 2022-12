Fernando Santos: "Exibição muito boa, agora é preciso baixar à terra"

O selecionador nacional, Fernando Santos, elogia a exibição de Portugal na goleada (6-1) à Suíça, no entanto, avisa que, agora, é preciso manter os pés bem assentes no chão, uma vez que Marrocos, adversário nos quartos de final do Mundial 2022 e que eliminou a Espanha, não será presa fácil.

"Exibição muito, muito boa em todos os momentos do jogo. Agora é preciso baixar à terra. Foi ótimo, foi excelente, mas faltam três jogos e temos o próximo já dentro de quatro dias", salienta o selecionador nacional, em declarações à RTP, no final da partida no Estádio de Lusail.

Gonçalo Ramos foi aposta de Fernando Santos no onze inicial frente à Suíça, em detrimento de Cristiano Ronaldo. Em conferência de imprensa, o treinador explica porque optou pelo avançado do Benfica, que se estreou a titular, em vez de André Silva, habitual nas suas opções.

"O Gonçalo chamou-me a atenção nos treinos que fez, depois destacou-se nos jogos em que entrou. O André também entrou no jogo seguinte. Tenho absoluta confiança nos três avançados", assegura.

Amigos, amigos, negócios à parte

Fernando Santos garante que o problema com Cristiano Ronaldo "está completamente sanado" e reitera que a opção por Gonçalo Ramos a titular e o capitão da seleção no banco foi puramente estratégica:

"Foi estratégico do jogo. Os jogadores são diferentes. Também lancei o [Diogo] Dalot, o Raphael [Guerreiro], e o [João] Cancelo é um jogador fabuloso. Tem a ver com o jogo. Noutro jogo pode ser diferente."

"Não há nenhum problema entre o Fernando Santos e o capitão da seleção nacional. Somos amigos há muitos anos e as coisas não nos afetam. Ele deu um exemplo de grande capitão", acrescenta.



O selecionador frisa que ele e Ronaldo separam bem a questão pessoal, da amizade que têm há vários anos, do campo profissional. O avançado, de 37 anos, "continua a ser muito importante para a seleção".

Marrocos deu problemas em 2018





Portugal defronta Marrocos nos quartos de final do Campeonato do Mundo. Fernando Santos avisa que não são favas contadas.



"Lembro-me bem da dificuldade que tive com Marrocos no Campeonato do Mundo de 2018", observa o selecionador nacional, o primeiro português da história a atingir os quartos de final de um Mundial.

O jogo com os marroquinos, que eliminaram a Espanha, realiza-se no sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Terá relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.