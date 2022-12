Cristiano Ronaldo no banco frente à Suíça

Cristiano Ronaldo vai começar no banco de suplentes frente à Suíça, no jogo dos oitavos de final do Campeonato do Mundo frente à Suíça.

Portugal vai jogar de início com Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Bernardo Silva, Otávio, Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.

O capitão da seleção nacional, de 37 anos, começa um jogo no banco pela primeira vez neste Mundial, depois da polémica em torno da sua substituição frente à Coreia do Sul, na última jornada da fase de grupos.



Pelos movimentos labiais, entendia-se que tinha dito "estás com muita pressa para me tirar". No final do jogo, o capitão explicou que as palavras eram dirigidas a um jogador da Coreia que o tinha apressado a sair de campo.



No entanto, na antevisão aos oitavos de final na segunda-feira, Fernando Santos assumiu que não tinha gostado "mesmo nada" das imagens que vira, confirmando implicitamente que, de facto, as palavras de Cristiano Ronaldo tinham sido mesmo destinadas ao treinador.

O selecionador não foi claro em relação a se a atitude de Ronaldo teria consequências, tanto como capitão, como opção para o onze inicial. Fernando Santos limitou-se a dizer que o avançado era "uma opção".

Cristiano Ronaldo não falhava o onze inicial num Campeonato do Mundo desde 2006, o seu primeiro, quando ficou fora da última jornada da fase de grupos, frente ao México. Desde então, foi sempre titular.

Gonçalo Ramos estreia-se a titular na seleção nacional no lugar de Ronaldo. Em três internacionalizações, saiu sempre do banco. Fez dois jogos neste Mundial, frente ao Gana e Uruguai. Marcou um golo, no amigável antes do Campeonato do Mundo frente à Nigéria.

A presença de João Cancelo no banco de suplentes é outra surpresa do onze inicial. O lateral jogou à esquerda frente à Coreia do Sul, mas hoje dá lugar a Raphael Guerreiro. Diogo Dalot, um dos destaques contra a Coreia, mantém titularidade.