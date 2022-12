Cristiano Ronaldo e a “exibição de luxo” de Portugal

O capitão Cristiano Ronaldo considera que Portugal fez “exibição de luxo” contra a Suíça.

Em mensagem deixada nas redes sociais, o avançado não tem dúvidas: “Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial”.

CR7 acrescenta que a equipa das quinas é “repleta de talento e juventude”.

“A nossa Seleção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim!”

Portugal goleou a Suíça, por 6-1, e está nos quartos de final onde vai defrontar Marrocos. Cristiano Ronaldo entrou aos 72 minutos.