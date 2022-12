António Costa conta voltar ao Qatar para ver Portugal na final do Mundial 2022

O primeiro-ministro, António Costa, espera regressar ao Qatar, no dia 18 de dezembro, para ver a seleção nacional na final do Mundial 2022.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Executivo, que assistiu à goleada (6-1) de Portugal à Suíça, nos oitavos de final, no Estádio de Lusail, no Qatar, considera que foi "uma grande noite para todos nós".

"Vou daqui muito satisfeito. Estávamos condenado a jogar com vizinhos, não é Espanha, é Marrocos, mas temos condições para seguir em frente. Se tivermos a felicidade de jogar a final, conto cá voltar", declara.

O primeiro-ministro considera que a equipa das quinas proporcionou "um grande espetáculo de futebol", não só pelos golos, mas também pelo "sentido coletivo e grande alegria" que os jogadores exibiram.

Para ser campeão, há que derrubar os melhores

António Costa não arrisca apostar em Portugal campeão do mundo. Contudo, assinala que, num torneio como o Campeonato do Mundo, em que tem havido várias surpresas, "tudo é possível e tudo é impossível".

"Marrocos está a jogar muito bem. Se passarmos, vamos ter Inglaterra ou França, duas grandes equipas, mas não se é campeão do mundo sem ultrapassar grandes obstáculos", sublinha o primeiro-ministro.

Portugal defronta Marrocos, nos quartos de final do Mundial, no sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Jogo com relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.