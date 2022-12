Rúben Dias: "Estamos prontos para a Suíça. Venham eles!"

Rúben Dias é porta-voz de uma confiança sem limites da seleção nacional na abordagem ao jogo com a Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial do Qatar. O central do Manchester City está consciente das dificuldades, mas garante que a equipa está preparada para o desafio.

"Estamos todos prontos e venham eles. Entramos numa fase diferente, mas não é preciso mudar muita coisa. É um jogo e nada mais, não há espaço para erros. Temos de apertar o foco e estar mais preparados para que os jogos sejam decididos nos detalhes", afirma Rúben Dias.

O central português considera que "não há um favorito" para o jogo. "É um jogo entre duas equipas com muito valor. Esperamos um jogo diferente [dos que já foram disputados no Mundial], pelo contexto do jogo, mas acima de tudo pelo que é a equipa da Suíça. Eles vão querer disputar o jogo", prevê.

Nesta fase de decisões há a possibilidade de prolongamento e de decisão em penáltis. Algo que também está acautelado pela equipa de Fernando Santos. "Estamos preparados, caso seja necessário, para penáltis. Desde o início de competição que temos vindo a treinar", revela Rúben Dias.

Como lidar com o peso de um cartão amarelo

Depois de ter sido poupado frente à Coreia do Sul, Rúben Dias voltará ao 11 com a Suíça e está em risco de falhar o jogo seguinte, por acumulação de amarelos. A folha disciplinar neste Campeonato do Mundo só fica limpa após os quartos de final.

A forma como um jogador convive com essa situação é variável, mas Rúben Dias diz que o "mais importante é jogarmos livres". "Ninguém quer ficar de fora, mas se tiver de ficar fora pelo amarelo correto assim o farei. Temos de tentar não pensar excessivamente no assunto", comenta.

Portugal joga esta terça-feira com a Suíça, para os oitavos de final do Mundial do Qatar. O jogo começa às 19h00 e terá acompanhamento total na Renascença e em rr.sapo.pt.