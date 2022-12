Paulo Bento anuncia saída da seleção da Coreia do Sul

Paulo Bento anunciou, esta segunda-feira, a saída do comando técnico da seleção da Coreia do Sul. A equipa foi eliminada dos oitavos de final do Mundial, depois de uma pesada derrota com o Brasil (1-4).

O antigo selecionador português comandava a equipa asiática desde 2018. "A nossa participação terminou aqui. Agora é pensar no futuro, que não passará pela seleção da Coreia", salientou Paulo Bento.

"Vou descansar e depois logo verei o que farei. Acabei de o comunicar aos jogadores e ao presidente, é uma decisão que tinha tomado desde setembro. Hoje acabei apenas por confirmá-la e agradecer tudo o que fizeram e tudo o que deram", acrescentou.

O treinador admitiu estar "triste pelo resultado", mas "não poderia estar mais orgulhoso" do trabalho demonstrado pelos jogadores ao longo dos quatro anos em que foi selecionador da Coreia do Sul.

"Se não foi o melhor grupo com que trabalhei, foi um dos melhores certamente", frisou.

Paulo Bento era selecionador da Coreia do Sul desde 2018 e, em 2019, venceu a Taça do Leste Asiático. Este ano, chegou aos oitavos de final do Mundial 2022, fase que a equipa asiátiva não atingia desde 2010.