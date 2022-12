Mundial. Apenas duas baixas na seleção nacional na véspera dos oitavos de final

A seleção nacional treinou, sem baixas de última hora, na véspera dos oitavos de final do Campeonato do Mundo, frente à Suíça.

Fernando Santos apenas não conta com os dois lesionados de longa duração: Nuno Mendes e Danilo Pereira, que deverão falhar o que resta da competição.

Otávio já foi reintegrado no treino no domingo e voltou a treinar normalmente nesta segunda-feira.

Uma das dúvidas será a presença de Cristiano Ronaldo no jogo frente à Suíça. O selecionador Fernando Santos garante que o capitão "está disponível", depois de ter assumido publicamente que reviu as imagens do jogo com a Coreia do Sul e "não gostou nada do que viu".

Ronaldo foi um dos últimos a subir ao relvado e treinou normalmente com o resto dos 23 jogadores disponíveis.

O Portugal-Suíça joga-se na terça-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Caso siga em frente, a seleção nacional defronta o vencedor do Espanha-Marrocos.