Há cinco jogadores portugueses em risco com os amarelos. Conheça as regras

Num Mundial, em que uma seleção disputa, no máximo, sete jogos, perder jogadores por um jogo que seja devido a acumulação de cartões amarelos pode ser fatal. À entrada para os oitavos de final, há cinco internacionais portugueses em risco de falhar os "quartos".

Rúben Dias é um deles. Por ter visto cartão amarelo na fase de grupos, está em risco de falhar os quartos de final, caso a seleção nacional derrote a Suíça, na terça-feira. O central do Manchester City admite que os jogadores têm esse fator em conta e que "ninguém quer ficar de fora", no entanto, salienta, também, que não se pode pensar "excessivamente" no assunto: "Se tiver de ficar fora pelo amarelo correto, assim o farei."



Além de Dias, os portugueses em risco de suspensão são Danilo Pereira (que não deve jogar mais neste Mundial), Bruno Fernandes, Rúben Neves e João Félix. À exceção de Danilo, todos habituais titulares no Qatar.