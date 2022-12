FIFA abre processo disciplinar a quatro uruguaios por atitudes pós-eliminação

O Comité Disciplinar da FIFA abriu processo disciplinar à Federação Uruguaia de Futebol (AUF) e aos jogadores José Maria Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diogo Godín, por infrações após o jogo com o Gana, que ditou a eliminação da seleção uruguaia do Mundial 2022.

A FIFA investiga infração dos artigos 11, referente a comportamento ofensivo e violação dos princípios do "fair play", 12, que diz respeito a conduta indevida de jogadores ou oficiais, e 13, relativo a discriminação.



Na última jornada do grupo H, o de Portugal, o Uruguai derrotou o Gana, por 2-0, no entanto, ficou a um golo dos oitavos de final (a segunda vaga foi para a Coreia do Sul). No final da partida, os jogadores uruguaios protestraram com o árbitro, o alemão Daniel Siebert, e com o videoárbitro. Jiménez agrediu um dirigente da FIFA e insultou a equipa de arbitragem, ao passo que Cavani atirou o monitor do VAR ao chão.

Na conferência de imprensa pós-jogo, o selecionador do Uruguai, Diego Alonso, afirmou que a sua seleção tinha sido eliminada devido a um penálti mal assinalado frente a Portugal - a própria FIFA terá admitirdo o erro - e outro não assinalado a seu favor diante do Gana.