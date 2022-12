FIFA abre procedimento à Sérvia por "má conduta" frente à Suíça

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, a abertura de procedimento disciplinar à seleção da Sérvia por alegada má conduta de jogadores e adeptos frente à Suíça, próxima adversária de Portugal, no Mundial 2022.

O organismo não especificou quais os incidentes ocorridos no Estádio 974, em Doha, na sexta-feira, durante o encontro da última jornada do Grupo G. Os suíços venceram por 3-2 e garantiram o segundo lugar do grupo e consequente apuramento para os oitavos de final.

A FIFA, que está a investigar alegados casos de "má conduta de jogadores e dirigentes" e atos de discriminação, também não deu qualquer indicação sobre a data para o anúncio de uma eventual sanção, que só poderá ser aplicada em março, no próximo encontro oficial da Sérvia, de qualificação para o Euro 2024.

Conflito político Sérvia-Kosovo

No centro da tensão estiveram os futebolistas suíços Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, autor do primeiro golo, ambos com raízes étnicas albanesas e laços familiares com o Kosovo, que declarou a independência da Sérvia em 2008, algo que Belgrado não reconhece.

Nas bancadas do Estádio 974, em Doha, foram ouvidos gritos anti-Kosovo, nas bancadas onde estavam apoiantes sérvios, e várias ofensas verbais a Shaqiri. O jogador do Chicago Fire, da MLS, fez o gesto de mandar calar quando marcou. Já Xhaka fez um gesto obsceno na direção do banco de suplentes da Sérvia e teve um confronto mais quente com adversários em campo.

Em 2018, num jogo da fase de grupos do Mundial da Rússia, as duas seleções protagonizaram incidentes igualmente relacionados com a independência do Kosovo. Depois de marcarem os dois golos com que os suíços venceram o encontro (2-1), Xhaka e Shaqiri fizeram com as mãos o símbolo de um pássaro, em menção à bandeira da Albânia, como apoio ao reconhecimento da independência do Kosovo. Foram mais tarde multados pelos gestos.

A Suíça defronta Portugal na terça-feira, às 19h00, em Lusail. Jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, com relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.