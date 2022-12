Fernando Santos: "Quando se passa aos 'oitavos' estamos mais perto de ser favoritos"

Fernando Santos, selecionador nacional, espera um jogo muito duro frente à Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Os helvéticos assumiram favoritismo, um aviso à navegação, mas Portugal acredita que pode vencer.

"O adjunto da Suíça disse que eram favoritos e que têm toda a capacidade para ganhar o jogo. Também acreditamos que podemos ganhar o jogo. Queremos continuar aqui. Quando se passa aos oitavos de final estamos mais perto de ser favoritos. Quem joga por Portugal tem sempre obrigação de ganhar os jogos. Para os jogadores e para mim é sempre bom sentir essa adrenalina", disse, em conferência de imprensa.

O selecionador deixa elogios ao adversário, uma equipa que "joga junta há muito tempo".

"Temos tido confrontos duros com eles, de grande competitividade. É uma equipa muito organizada, com jogadores de qualidade e muito conhecedores do jogo. Nunca perderam o norte mesmo quando estavam a perder com a Sérvia. Têm uma pequena nuance agora no meio-campo, mas o padrão continua: extremos pé contrário, saem em posse sistematicamente desde o pontapé de baliza. Não é uma equipa de vertigem, ao contrário com a Coreia do Sul", explica.

O treinador reviu o jogo frente à Coreia do Sul e chegou a várias conclusões: "Portugal jogou bem na primeira parte. Se não tivesse sido aquele detalhe do golo teria sido muito bom. A equipa é penalizada por um golo de canto. Temos de estar atentos a todos os detalhes, mais ainda num jogo que conta para continuarmos cá".

Questionado sobre o onze inicial para o jogo frente à Suíça, Fernando Santos garante que não lê as críticas e que colocará a melhor equipa em campo.

"Não vejo as notícias, preciso de me concentrar. Tenho de ficar focado nos treinos e na equipa. Em consciência, colocarei sempre a melhor equipa. Acerto ou não, já é outra coisa. Se calhar, depois do jogo, posso ter outra opção."

O Portugal-Suíça joga-se na terça-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Caso siga em frente, a seleção nacional defronta o vencedor do Espanha-Marrocos.