Brasil escancara porta dos "quartos" com goleada à Coreia do Sul de Paulo Bento

O Brasil está nos quartos de final do Mundial 2022, depois de derrotar a Coreia do Sul, do português Paulo Bento, por 3-1, esta segunda-feira.

Bastaram quatro golos na primeira parte para os cinco vezes campeões do mundo escancararem a porta dos "quartos" no Qatar, no Estádio 974. Marcaram Vinícius Jr., logo aos sete minutos, Neymar, de grande penalidade, aos 13, Richarlison, aos 29, e Lucas Paquetá, aos 36.

O Brasil esmagou nos primeiros 45 minutos, contudo, a Coreia do Sul nunca deixou de acreditar e foi tentando a sua sorte. O problema é que entre os postes da "canarinha" estava Alisson Becker, que evitou que a equipa de Paulo Bento voltasse ao jogo com um par de grandes defesas.

Na segunda parte, o Brasil abrandou e, ao minuto 76, Seung-ho Paik fez o golo de honra da Coreia do Sul com um grande remate do meio da rua.

No final, o Brasil está nos quartos de final do Mundial 2022, com encontro marcado com a Croácia. Jogo marcado para sexta-feira, às 15h00.