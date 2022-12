William Carvalho. Suíça “adversário muito difícil”, mas “foco” na vitória

O médio William Carvalho espera que a Suíça seja um “adversário muito difícil” nos oitavos de final do Mundial 2022, mas garante que Portugal “está focado” na vitória.

“Vamos encontrar uma Suíça com posse de bola e com excelentes jogadores, mas vamos estar precavidos. É verdade que tem havido muitas surpresas neste campeonato do Mundo e queremos estar focados do primeiro ao último minuto para que as coisas não corram da maneira que não queremos”, referiu.

Em conferência de imprensa, no Qatar, William não quer repetir o resultado e a exibição contra a Coreia do Sul.

“Ninguém gosta de perder, temos de tirar as coisas menos boas que fizemos nesse jogo para que não volte a acontecer”, acrescentou. “Portugal tem de jogar como jogou os dois primeiros jogos, temos de estar unidos contra equipa muito difícil”.

Questionado sobre as suas exibições, o jogador do Bétis diz que “tudo está a correr bem”, até porque Portugal confirmou a vitória na fase de grupos.

William elogia as exibições de Bruno Fernandes e Diogo Costa, mas garante que não sabia que o guarda-redes tinha nascido na Suíça.

Portugal vem de uma vitória e uma derrota sobre a Suíça nos últimos dois encontros oficiais.

A equipa das quinas joga contra os helvéticos na próxima terça-feira, a partir das 19h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.