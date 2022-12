Portugal. Otávio recuperado e a treinar

O médio Otávio está a treinar com o restante grupo de trabalho de Portugal no apronto deste domingo no Qatar.

O jogador do FC Porto tinha-se lesionado contra o Gana e falhou as outras duas partidas da fase de grupos do Mundial 2022.

Ausentes, por lesão, continuam Nuno Mendes (já fora da prova) e Danilo (que deverá ser reavaliado nas próximas horas).

A equipa das quinas vai defrontar a Suíça, na próxima terça-feira, a partir das 19h00, para os oitavos de final do Mundial do Qatar.

