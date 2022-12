Mbappé ultrapassa Cristiano Ronaldo e iguala Messi nos golos dos Mundiais

O avançado francês Kylian Mbappé passou a contar nove golos em Mundiais de futebol, ao bisar face à Polónia (3-1), nos oitavos de final da edição de 2022, para ultrapassar Cristiano Ronaldo e igualar Lionel Messi.

O jovem jogador do PSG já tem cinco tentos no Qatar - mais dois do que um sexteto com três -, depois de ter marcado quatro na campanha que conduziu a França ao seu segundo título Mundial em 2018, repetindo o feito de 1998.

Com o primeiro golo, aos 74 minutos, Mbappé igualou, ao 11.º jogo, os oito tentos do português Cristiano Ronaldo, em 20 encontros, e, com o segundo, aos 90+1, ficou com os mesmos nove do argentino Lionel Messi, em 23 embates.

Na tabela dos melhores marcadores em Mundiais, Mbappé também está ao lado de Eusébio, que conseguiu os seus nove tentos em apenas uma edição, e seis jogos, em 1966.

Com apenas 23 anos, o avançado gaulês, que ainda tem pela frente o resto do Mundial de 2022 e pode, se tudo correr normalmente, jogar pelo menos mais duas edições, vai agora em busca do melhor francês em Mundiais, que é Just Fontaine, com 13, todos em 1958.

Depois, à frente do 'rei' dos goleadores num só Mundial, ficarão apenas os alemães Miroslav Klose (líder, com 16 tentos) e Gerd Müller (terceiro, com 14) e o brasileiro Ronaldo Luís Nazário de Lima (segundo, com 15).

Quanto à seleção gaulesa, Mbappé assistiu, este domingo, Olivier Giroud para este se isolar, aos 44 minutos, como melhor marcador, com o 52.º golo, contra 51 de Thierry Henry, e, com os dois tentos, saltou já para o sétimo lugar (33), deixando para trás Zinédine Zidane.

Além de Giroud e Henry, só estão à frente do avançado do PSG Antoine Griezmann (42 golos), Michel Platini (41), Karim Benzema (37) e David Trezeguet (34), o seu próximo alvo.