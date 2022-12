Jogador “faltou” ao Inglaterra – Senegal. Habitação de Sterling assaltada

O jornal “The Sun” adianta que as “razões familiares” que levaram Raheem Sterling a não participar no Inglaterra – Senegal deste domingo no Mundial do Qatar estão relacionadas com um assalto à habitação.

A família do extremo estaria no interior do espaço na altura do assalto, no sábado à noite.

Não há, para já, mais pormenores sobre o assalto.

Segundo a mesma fonte, o jogador do Chelsea estará de regresso ao Qatar ainda antes da partida entre Inglaterra e França, no próximo sábado.

O Inglaterra – Senegal deste domingo terminou com o triunfo dos ingleses, por 3-0.