E os oitavos seguem: hoje há França-Polónia e Inglaterra-Senegal

A campeã em título França defronta a Polónia, com a Inglaterra a bater-se com o Senegal, no segundo dia de oitavos de final do Mundial'2022 no Catar, procurando evitar surpresas.

Na demanda de revalidar o título que conquistou em 1998 e 2018, a seleção gaulesa quer confirmar o favoritismo ante a Polónia, segunda no Grupo C, atrás da Argentina, após um apuramento sofrido.

Os polacos chegam à fase a eliminar pela primeira vez desde 1986, são liderados pela estrela Lewandowski e procuram protagonizar a primeira surpresa dos oitavos de final, numa partida agendada para as 15h00 de Lisboa no Estádio Al Thumama.

Sem Benzema, os gauleses têm em Mbappé, que já leva três golos, Giroud e Griezmann os principais agitadores no ataque, numa equipa que mistura a solidez que vem de 2018 e sangue novo.

Com duas vitórias seguidas, uma derrota com a Tunísia com o apuramento garantido (1-0) beliscou a imagem do campeão, que quererá "estampar" autoridade no primeiro encontro a eliminar.

Outra seleção à procura de fugir a eventuais surpresas é a Inglaterra, quarta classificada na Rússia'2018, e que chegou a esta fase invicta no torneio, somando duas vitórias (Irão e País de Gales) e um empate (Estados Unidos).

Os ingleses têm um 6-2 a abrir, ante os iranianos treinados por Carlos Queiroz, como grande aviso à concorrência, com Marcus Rashford a somar já três golos.