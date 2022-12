Brasil. Neymar joga contra a Coreia do Sul

O selecionador do Brasil, Tite, confirma que Neymar está recuperado da lesão contraída contra a Sérvia e vai a jogo contra a Coreia do Sul no jogo dos oitavos de final no Mundial 2022.

Em conferência de imprensa, no Qatar, um dos jornalistas perguntou a Thiago Silva se o avançado do PSG ia a jogo e o defesa-central passou a bola a Tite, que respondeu “sim”.

“O Neymar vai treinar hoje à tarde, se correr tudo bem, estará pronto para ir a jogo. Tem feito trabalho específico. Nunca passei informações erradas ao longo da minha carreira. Sempre tive credibilidade. O Neymar vai treinar. Estando bem, vai a jogo. Os outros dez não revelo”, acrescentou.

O técnico brasileiro não quis olhar para lá da Coreia. “O nosso foco é o jogo com a Coreia do Sul. Não projetamos nada, não colocamos a hipótese de jogar com este ou aquele adversário. O nosso objetivo e foco de atenção é a Coreia do Sul”.

O Brasil - Coreia do Sul, de Paulo Bento, está marcado para esta segunda-feira, a partir das 19h00.