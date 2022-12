Ricardo Horta: "Feliz pela estreia, mas não queríamos este resultado"

Apesar de ter sido uma noite histórica para Ricardo Horta, que se estreou com um golo em Campeonatos do Mundo, o avançado lamenta a derrota frente à Coreia do Sul.

"Resultado que não queríamos de todo, mas o objetivo principal foi conseguido, que era passar no primeiro lugar. Estou feliz por me ter estreado numa competição desta dimensão, meu golo não ajudou à vitória, mas estou feliz pela estreia", disse à Sport TV no final do jogo.

Ricardo Horta tornou-se ainda o primeiro jogador da história do Sporting de Braga a marcar na fase final de um Mundial.

O avançado garante que a seleção "queria ganhar como os outros jogos".

"Na primeira parte estivemos bem, na segunda parte eles partiram muito o jogo e não soubemos lidar com isso, não conseguimos ter bola e eles marcaram numa transição", analisa.