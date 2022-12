Mundial. Uruguai venceu, mas precisava de mais um golo para passar

Veja mais:

O Uruguai venceu o Gana na última jornada do Mundial, por 2-0, mas precisava de mais um golo para seguir para os oitavos de final. Coreia do Sul, de Paulo Bento, qualificou-se ao vencer Portugal.

Aos 15 minutos, Kudus foi derrubado na área pelo guarda-redes uruguaio, Rochet, mas André Ayew foi incapaz de converter a grande penalidade. O remato foi denunciado e o guardião redimiu-se com a defesa.

O Uruguai precisou de mais 10 minutos para se colocar na frente do marcador. Aos 25, Suárez rematou para defesa de Ati-Zigi, mas a bola ficou viva em cima da linha de golo. De Arrascaeta encostou, de cabeça, para golo.

Aos 31, o jogador do Flamengo voltou a brilhar, mas agora com um remate de primeira com o pé direito.

Sabendo da reviravolta da Coreia do Sul contra Portugal, com golo nos descontos, o Uruguai tinha cerca de cinco minutos para fazer um terceiro golo, condição necessária para seguir em frente.

Aos 94, Maxi Gómez rematou para uma grande defesa de Ati-Zigi. O golo não chegou para os uruguaios.

O jogo terminou e foi o último Mundial de algumas referências da seleção do Uruguai, como Suárez, Godín, Muslera e Cavani. Luis Suárez saiu em lágrimas e Edison Cavani irritadíssimo com a arbitragem, tendo até derrubado o monitor do VAR à saída, junto ao túnel.

De resto, quase todos os jogadores abordaram a equipa de arbitragem num final de jogo tenso.

Desde o Mundial de 2002 que o Uruguai não caía na fase de grupos de um Campeonato do Mundo.