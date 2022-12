"Muito boa arbitragem" no Portugal-Coreia do Sul

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que a arbitragem do argentino Facundo Tello no Portugal 1-2 Coreia do Sul, da terceira jornada do grupo H do Mundial 2022, foi "muito boa".

Na primeira parte, o árbitro demonstrou "tranquilidade absoluta" e, no único lance que "justificava" o cartão amarelo, mostrou-o, "para mostrar que não estava ali para facilitar", de acordo com o especialista.

No segundo tempo, Facunto Tello voltou a estar "sereno e seguro":

"Aos 60 minutos a Coreia do Sul reclama um penálti por presunta mão de Cancelo, mas isso não aconteceu. A bola bateu no arco costal. Mesmo que tivesse batido no braço era um remate à queima-roupa. Boa decisão."

O VAR Bola Branca elogia, ainda, o facto de o árbitro ter sido "proativo" e ter conseguido controlar um jogo em que estava tanto em jogo.