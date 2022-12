Golo madrugador de Horta faz arrancar a festa no auditório da Renascença

Portugal procura garantir o primeiro lugar do Grupo H, frente à Coreia do Sul, com uma equipa bastante renovada. No auditório da Renascença, os adeptos estão confiantes de que a liderança não vai escapar à seleção nacional.

Nesta terceira e última edição da emissão especial na fase de grupos, o elenco de comentadores conta com Leonel Pontes, Silas, Rui Miguel Tovar, Vasco Seabra, João Ferreira e Paulo Pereira. Da Renascença, a equipa é composta por Carlos Dias, Rui Viegas, Silvio Vieira, Daniel Leitão e Filipa Galrão.

A euforia e entusiasmo ainda se sentem, mas a plateia mostra-se sobretudo tranquila, otimista quanto a uma vitória da seleção das quinas. Praticamente bastará saber por quantos Portugal irá ganhar a partida.