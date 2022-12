O segundo golo do Japão contra a Espanha, que confirmou a vitória no jogo e no grupo, foi legal por 1,88 milímetros.

Quem o garante é o ex-árbitro Duarte Gomes, que cita um vídeo da Adidas, marca da bola de jogo.

O árbitro da partida tinha anulado o golo, por bola fora, mas o VAR validou o lance.