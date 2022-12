Fernando Santos. Derrota é "aviso sério" para o resto do Mundial

Fernando Santos considera que a derrota com a Coreia do Sul é uma "chamada à razão", para que Portugal se mantenha alerta, dos oitavos de final para a frente, para os perigos de todos os rivais no Mundial 2022.

"É um aviso sério, um alerta. Os jogadores não se vão deixar abalar, mas pode ser uma coisa positiva. Um aviso", diz o selecionador nacional, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, depois da derrota (2-1) na última jornada da fase de grupos.

Apesar do dissabor, depois das duas vitórias a abrir. Portugal segura o primeiro lugar do grupo H e tem mais um dia de descanso. Fernando Santos considera que os jogadores estão, agora, avisados para o que resta do torneio:

"Perder nunca é bom. A moral estava em alta mas vai abrandar um bocadinho, mas, por outro lado, vai chamar à razão. É uma chamada à razão de que temos de continuar a ser iguais ao que fomos e não podemos abrandar, porque qualquer adversário neste Mundial é perigoso."

Cristiano Ronaldo barafustou durante a substituição e, pelos movimentos labiais, percebe-se que disse "estás com muita pressa para me tirar, juntamente com dois expletivos". O selecionador garante que foi em resposta a um jogador coreano, com quem se envolveu à saída de campo, apesar de as palavras do capitão terem sido em português.

"Claro que [Ronaldo] entendeu claramente a substituição. Eu ouvi o que o coreano lhe disse e a resposta dele para o coreano. E também vi o Pepe a ir para cima do coreano por causa disso", defende.