Diogo Jota. “Temos demonstrado o que é Portugal, mas é importante ficarmos no primeiro lugar”

O avançado Diogo Jota, a principal ausência por lesão de Portugal no Mundial 2022, está a assistir à partida contra a Coreia do Sul e considera: “A qualidade [da equipa das quinas] tem vindo ao de cima”.

Em declarações à Sporttv, no Qatar, o jogador do Liverpool refere que “felizmente para nós não é decisivo este jogo, ao contrário dos últimos anos, mas é importante para ficarmos no primeiro lugar".

Analisando as duas primeiras partidas dos comandados de Fernando Santos, Jota não tem dúvidas: "Acho que temos demonstrado o que é Portugal, a qualidade tem vindo ao de cima. Era o que esperávamos”.

“A passagem não é fácil à segunda jornada, só três equipas conseguiram", acrescenta.

Diogo Jota lesionou-se e falhou a fase final no Qatar. "Poderia ter sido o meu primeiro Mundial, foi um duro golpe, mas faz parte. São ossos do ofício".

Portugal venceu o Gana (3-2) e o Uruguai (2-0) no Mundial 2022. Em caso de vitória ou empate, a equipa das quinas garante o primeiro lugar no Grupo H.