Diego Alonso: "A FIFA admitiu que errou. Estamos fora por causa do penálti de Portugal"

Diego Alonso, selecionador do Uruguai, diz que a FIFA assumiu erro no penálti assinalado a favor de Portugal na segunda jornada. O treinador diz que, "por esse golo, estamos fora" do Mundial.

A seleção do Uruguai ficou fora dos oitavos de final devido a um golo na diferença entre os marcados e sofridos, comparativamente à seleção da Coreia do Sul.

No final da partida, Diego Alonso critica muito a arbitragem: "Fizemos tudo o que tínhamos de fazer para passar à próxima fase, mas fomos impedidos pelo árbitro. Vamos para casa com um sabor amargo. Tivemos hoje um penálti e, no jogo com Portugal, a FIFA comunicou-nos que errou. E, por isso, estamos fora. Não pelo empate com a Coreia do Sul, mas por causa do penálti com Portugal".

Em causa está o segundo golo de Portugal na vitória por 2-0 frente ao Uruguai, numa grande penalidade assinalada por mão na bola.

Questionado o futuro, Diego Alonso não deixa críticas aos jogadores, mas não garante saída.

"A seleção: "Não posso dizer nada dos meus jogadores. Fizeram e deram tudo. Sobre a minha continuidade, vamos deixar passar alguns dias e depois conversamos", termina.