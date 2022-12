Costa vai ao Qatar ver jogo de Portugal dos oitavos de final

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta sexta-feira que vai ao Qatar para assistir ao jogo de Portugal nos oitavos de final do Mundial de futebol.



À saída da cerimónia de tomada de posse dos seus seis novos secretários de Estado, no Palácio de Belém, Costa foi questionado sobre se vai ao próximo jogo, depois de falhar a presença hoje por motivos de saúde, no último jogo da fase de grupos.



"Claro, com certeza, espero que na terça", respondeu, manifestando assim o desejo que Portugal termine a fase de grupos em primeiro lugar.

Portugal joga às 15h00 contra a Coreia do Sul. Se Portugal vencer ou empatar garante o primeiro lugar do Grupo H e, consequentemente, joga na terça-feira. Se perder, Portugal fica em segundo--lugar do grupo, com apuramento garantido, mas joga os oitavos de final já na segunda-feira.

Na quarta-feira, fonte oficial do gabinete de António Costa adiantou à Lusa que o chefe do Governo tinha cancelado a deslocação ao Qatar para assistir ao encontro de hoje, por motivos de saúde, tendo sido substituído pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tem a tutela do Desporto.