António Simões acredita em Portugal campeão do mundo

Na tribuna presidencial do estádio onde vai realizar-se o Coreia do Sul – Portugal, no Mundial do Qatar, vai estar António Simões, um dos “magriços” de 1966, como convidado especial do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O antigo internacional português, em Bola Branca, fala da honra pelo convite e pelos argumentos utilizados pelo homem que lidera a FIFA e influenciado pelo seu pai.

“Houve ali mais qualquer coisa devido ao pai do presidente da FIFA que terá dito: ‘Eusébio, sim, o melhor, mas tens de saber quem foi o pequenino que eu acompanhava’. Acho que foi marcante para o atual presidente quase num compromisso paternal”, referiu.

António Simões respalda-se nas emoções do convite para lembrar que gostaria de estar acompanhado pelos companheiros da seleção de 66, que esteve no Mundial de Inglaterra.

A antiga glória do futebol português viajou para o Qatar para ver, aqueles que apelida de “príncipes”. “Esta geração de futebolistas é muitíssimo boa. Chamaria a todos eles ‘príncipes do futebol’. Todos eles são extremamente cultos a jogar. Jogam com muita facilidade. Admiro esta grande fornada de talento”, referiu.

As boas sensações de Simões têm uma forte razão: “Estou perfeitamente convencido que Portugal fará história. O talento é quase invencível, quase sempre ganha, é uma questão de combinarem a paixão e a convicção de puderem ganhar”.

O bicampeão europeu pelo Benfica e uma das maiores figuras dos magriços aposta muito nesta seleção, deixando os avisos normais de quem já fez o mesmo caminho.

“Tenho a esperança e a convlcção de que é perfeitamente possível a esta geração ser campeão do Mundo. Sigam o caminho com convicção e humildade de perceber que não se ganham jogos antes de eles acabarem”