António Silva, o português mais jovem de sempre em Mundiais

O defesa central António Silva é o mais jovem internacional português a jogar numa fase final de um Mundial.

O jogador do Benfica está com 19 anos e 33 dias no Coreia do Sul – Portugal, partida da terceira jornada da fase de grupos do Mundial do Qatar.

Antes de António Silva, o anterior recordista da equipa das quinas era Paulo Futre, contra a Inglaterra, no Mundial 1986, com 20 anos, 3 meses, 6 dias.

A fechar o pódio está agora Nuno Mendes. O lateral esquerdo do PSG, que defrontou o Uruguai no Mundial 2022, tem 20 anos e seis meses.