António Costa felicita Paulo Bento pelo apuramento

O primeiro-ministro deu os parabéns à Seleção Nacional pelo apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol, e felicitou também Paulo Bento, que garantiu a qualificação da Coreia do Sul.

"Portugal está de parabéns. Estamos nos oitavos de final, onde só estão os melhores do Mundo. Parabéns à seleção de Portugal", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

Nesta mensagem, o chefe do executivo português felicitou igualmente o selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, que também garantiu a qualificação para os oitavos de final da prova, considerando-o "um grande feito".

Portugal conquistou o Grupo H do Mundial de 2022, apesar de perder por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se qualificou para os oitavos, eliminando Uruguai e Gana.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.