"Claro que tinha este objetivo, é incrível": Jéssica Rodrigues e o título mundial no gelo

A campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo é, pela primeira vez, portuguesa. Jéssica Rodrigues conseguiu o ouro para Portugal na disciplina de Mass Start, em Collalbo, localidade italiana perto da fronteira com a Áustria. Em declarações a Bola Branca, a jovem madeirense confessa que este era o objetivo.

"É claro que tinha este objetivo. Talvez não para agora, mas num futuro próximo. Esta conquista é incrível e estou extremamente feliz", admite a atleta de 18 anos.

A conquista não tirou o sono e Jéssica partilha que conseguiu "dormir direito" e confessa que o sonho do apuramento para os Jogos de Inverno é cada vez mais palpável.

"Esta conquista traz mais confiança e acredito muito mais que vou conseguir atingir o meu maior objetivo, que é apurar-me para os Jogos", explica.

Jéssica Rodrigues sublinha ainda os bons resultados conseguidos pelos companheiros no Mundial júnior. "Tivemos um novo recorde nacional com o Martim Vieira, a Francisca Henriques fez um quarto lugar na mesma prova que eu e o Afonso Silva fez sexto lugar na prova masculina".

E com os resultados, a esperança de que a patinagem no gelo tenha subido na consideração de quem decide.

"Este resultado significa que o meu trabalho está a dar resultados. Sinto que, com isto, a modalidade pode evoluir muito mais e podemos ter melhores condições", adianta a madeirense.

O sonho de Jéssica, partilhado com o treinador, Alípio Silva, que "sempre teve o sonho de ir ao gelo", pode adensar-se com um apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem em fevereiro do próximo ano, em Itália.