Mathias Gidsel, o killer que é magia em movimento

A carreira de Mathias Gidsel na seleção da Dinamarca impressiona pela regularidade (e este é um elogio, dos grandes). Nos últimos quatro grandes torneios de andebol, este “viking” foi sempre o melhor marcador. Deste o Mundial 2023, passando por Europeu e Jogos Olímpicos em 2024 e terminando, para já, no recente Mundial 2025, Gidsel liderou sempre a lista dos que mais acertaram com êxito na baliza. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Mas, atenção, Gidsel – há dois anos consecutivos considerado o melhor do mundo – não é só golos, é assistências, é imprevisibilidade, é magia em movimento. Que fenómeno é este que, para além de colecionar prémios de melhor jogador, é também várias vezes considerado o melhor jogador dos torneios e o melhor do mundo da modalidade? Mathias Gidsel fez no sábado, dia 8 de fevereiro, 26 anos, tem 1.90m e joga a lateral-direito ou central nos alemães do Fuchse Berlin.

Nasceu em Skjern, na parte dinamarquesa da península da Jutlândia, que também tem uma zona alemã. É habitualmente uma região forte para o andebol e, desta vez, terá criado o melhor do mundo da atualidade.

Quarto lugar no Mundial de Andebol. "Haverá um antes e depois deste torneio"

O pequeno Mathias começou no Skjern Håndbold, mas aos 15 anos foi apanhado pelo gigante GOG e teve de se mudar para Odense para estudar e treinar, longe da família. Começou verdadeiramente a dar nas vistas e brilhava, quer nos sub-16, quer nos sub-18 e o primeiro contrato profissional chegou em 2017, o mesmo ano em que se estreou no Mundial sub-19 na Geórgia.

A Dinamarca terminou esse torneio em terceiro lugar e Gidsel foi o ‘MVP' com jogadas de um para um e golos decisivos, como o que garantiu o bronze contra a Croácia. Em novembro de 2020, o jovem dinamarquês estreou-se pela seleção principal contra a Finlândia. Foi o prémio para um rapaz que muito trabalhou para estar com os seus heróis Hansen ou Landin, as estrelas da altura. Mesmo fisicamente, Mathias Gidsel era outro, muito mais alto e forte fisicamente, centímetros muitos, até aos 190, e quilos também muitos, 89, mais 40 do que cinco anos antes. Dois meses depois, janeiro de 2021, lá estava ele na convocatória para o Mundial do Egito e logo com 10 golos contra o Bahrein, o primeiro adversário. Fechou o torneio com 39 golos em 49 remates, 80% de eficácia, um lugar no melhor sete e o segundo lugar na lista dos melhores marcadores. No entanto, nem tudo foram rosas na carreira do jovem Mathias. O craque falou abertamente dos problemas mentais que sentiu logo após o Mundial 2021.

O estrelato repentino, a pressão dos fãs e da imprensa, o escrutínio para cada golo ou bola falhada, as expectativas para o futuro… tudo pesou e muito.

Dois dos seus colegas de seleção, Thomas Mogensen e Mikkel Hansen, foram decisivos para tirar Gidsel do “buraco” onde estava e pedir ajuda médica. “Cheguei a um ponto onde mentalmente não podia continuar mais”, disse ao “Jyllands-Posten”, confirmando que pediu ajuda médica após o êxito no Egito. “Estou desapontado que tenha demorado dois meses a admitir que tinha um problema, talvez porque fui egoísta e considerasse uma derrota pedir ajuda”. A pressão era demasiada para este jovem “meteorito” que chegou ao andebol mundial. “Ninguém devia sentir pena de mim, tive o mês mais espetacular da minha vida. Abriu-se todo um mundo novo de possibilidades. No entanto, quero só dizer que nunca se deve ter medo de pedir ajuda quando precisamos”, referiu.

“Só posso recomendar aos jovens atletas de elite que falem com profissionais sobre os seus problemas. Ajudou a desenvolver-me em pouco tempo”, disse ao mesmo jornal.

E a ajuda parece ter resultado. Poucos meses depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, lá estava Gidsel, na altura com 22 anos, a brilhar e a conquistar a medalha de prata com a Dinamarca (só atrás da França).

Foi o melhor jogador da prova, segundo melhor marcador (46 golos em 57 remates) e, claro, fez parte do melhor 7 do torneio, mas os dinamarqueses não gostaram do resultado. “Dez minutos depois da final estávamos desapontados por não termos conseguido o ouro. Foi com isso que sonhámos, mas acredito que amanhã vou estar orgulhoso desta equipa. Éramos o alvo a abater e chegámos à final”. O momento decisivo dessa final envolve Gidsel: a França lidera 24-23, a Dinamarca tem a bola, Gidsel tenta uma das suas assistências, a bola não passa e os gauleses “matam” o jogo na resposta. “Estou orgulhoso por ter assumido a responsabilidade. Poderia ter passado ao Mikkel e dito: ‘vai tu’”. Estamos em 2022 e Gidsel joga agora no Fuchse Berlin, da Alemanha, considerado o melhor campeonato do mundo.