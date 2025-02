Marcelo e Montenegro felicitam râguebi, basquetebol e Jéssica Rodrigues

O Chefe de Estado “enaltece a continuação do excelente trabalho e o esforço realizado pelos ‘Lobos’ e pelas ‘Linces’, pelos respetivos treinadores e equipas técnicas e pelas duas Federações na obtenção destes feitos, e agradece, em nome de Portugal e dos portugueses, por mais este passo dado na afirmação do râguebi e do basquetebol feminino português a nível internacional”.

Marcelo enviou também “os parabéns à jovem patinadora Jéssica Rodrigues, que com a sua medalha de ouro na prova de “Mass Start” no Campeonato do Mundo Júnior de Patinagem de Velocidade no Gelo, em Collalbo, Itália, se tornou na primeira campeã do Mundo portuguesa em modalidades de inverno”.

Já Luís Montenegro deu apenas os parabéns à seleção de râguebi nas redes sociais, com uma publicação na rede social X. “A segunda vez consecutiva que os nossos lobos conseguem o apuramento, mostrando mais uma vez a fibra portuguesa. Parabéns aos atletas, técnicos e dirigentes!”, escreveu.