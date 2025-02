Auriol Dongmo não consegue marca direta para Europeus de Pista Coberta

A lançadora Auriol Dongmo, recém regressada de uma lesão grave, falhou a marca que dava qualificação direta para o Europeu de Atletismo.

A atleta do Sporting venceu, este sábado, a prova do lançamento do peso, com 18,35 metros. A qualificação está nos 18,90 metros.

Este foi o destaque do primeiro dia de Nacionais de Clubes de Atletismo em pista curta, que se disputa em Pombal.

Nota ainda para uma situação polémica na prova masculina dos 400 metros. O benfiquista Omar Elkhatib venceu a prova, mas acabou desclassificado por alegadamente ter sido inscrito fora do prazo.

Sem os pontos desta vitória, o Benfica perdeu a liderança em masculinos para o Sporting (38,5 para 37 pontos).

Já em femininos, o Sporting lidera com 53 pontos, mais quatro do que o Benfica.

Este domingo disputa-se a segunda e última jornada dos Nacionais.

Já os Europeus de Pista Curta vão decorrer em Apeldoorn, nos Países Baixos, de 6 a 9 de março de 2025.