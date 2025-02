LeBron supera Jordan e é agora o mais velho a marcar 40 pontos num jogo da NBA

James, com 40 anos e 38 dias, marcou 42 pontos na vitória caseira dos Lakers face aos Golden State Warriors (120-112), enquanto Jordan, o seu ídolo, tinha conseguido este feito, pelos Washington Wizards, com 40 anos e três dias.

O extremo, que cumpre a 22.ª temporada da NBA, é o melhor marcador da história da fase regular da competição, com 41.599 pontos, em 1.538 jogos realizados

Nos Lakers, destaque ainda para os 23 pontos de Austin Reaves, enquanto Stephen Curry, outro veterano, de 36 anos, liderou os Warriors, com 37 pontos, ainda que com seis em 20 nos 'triplos', sete ressaltos e quatro assistências.

LeBron James, que esteve em campo 38.02 minutos, somou ainda 17 ressaltos e oito assistências, ficando a duas do 11.º 'triplo duplo' da temporada, mais um roubo de bola e um desarme de lançamento, além de três 'turnovers' e uma falta.

Os Lakers ainda jogaram sem os reforços conseguidos no fecho do mercado, nomeadamente o base esloveno Luka Doncic, que chegou dos Dallas Mavericks e com o qual LeBron James está ansioso por começar a jogar.

"Mal posso esperar, porque tudo o que eu faço no campo, ele tem a habilidade para fazer igual ou até melhor, é o quão grande ele é. É um jogador especial, mesmo sendo um jovem, de 25 anos. É um jogador único, um talento geracional. Estou entusiasmado com a possibilidade de partilhar o campo com ele", disse James.

Além de Doncic, os Lakers também ainda não estrearam o poste Mark Williams, contratado aos Charlotte Hornets, bem como o extremo/poste alemão Maxi Kleber, que chegou de Dallas com Doncic, numa troca 'blockbuster' que colocou Anthony Davis e Max Christie nos Mavericks.