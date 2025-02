"Etapa não foi assim tão difícil". João Almeida sobe à liderança na Volta à Comunidade Valenciana

O português João Almeida (UAE Emirates) subiu, esta sexta-feira, à liderança da Volta à Comunidade Valenciana, após ter sido terceiro na terceira etapa, conquistada pelo ciclista espanhol Iván Romeo (Movistar).

Segundo da geral à partida para os 180,3 quilómetros entre Algemesí e Alpuente, Almeida aproveitou a quebra do camisola amarela Mathias Vacek (Lidl-Trek), que caiu no início da tirada, para subir ao primeiro lugar, no final de uma etapa conquistada pelo campeão mundial sub-23 de contrarrelógio.

Iván Romeo cortou a meta isolado, com o tempo de 4:02.26 horas, após atacar a 16 quilómetros do final, e os perseguidores chegaram 10 segundos depois, com Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a bater Almeida na luta pelo segundo lugar na etapa.

O corredor de A-dos-Francos, de 26 anos, superou, contudo, o colombiano na luta pelas bonificações no alto do Remédio, contagem de primeira categoria, e também pela liderança da geral, que comanda com dois segundos de vantagem.

“A etapa não foi assim tão difícil, não havia subidas muito duras. Dei tudo o que tinha, os meus colegas foram fantásticos hoje, como sempre. Conseguimos os segundos de bonificação [no alto do Remédio] para defender-nos do Santiago e, no final, aconteceu o mesmo. Penso que vai ser assim até ao final”, analisou o líder da UAE Emirates, depois de cortar a meta.

Almeida vai partir no sábado para os 181 quilómetros da quarta etapa, que ligam Oropesa del Mar a Portell de Morella e têm duas contagens de montanha de primeira categoria, com Buitrago a dois segundos e o espanhol Pello Bilbao, também da Bahrain Victorious, a 21.