Portugal vence Ucrânia

A seleção feminina de basquetebol venceu a Ucrânia, por 60-57, em jogo da quinta jornada de apuramento para o Europeu da modalidade.

A equipa das quinas chegou a estar a vencer por 15 pontos, mas permitiu a recuperação das ucranianas nos minutos finais. Ao intervalo havia empate a 29.

Na próxima jornada, já este domingo, também em Coimbra, Portugal vai receber a Sérvia, no último jogo do apuramento.

As "linces", alcunha pela qual são conhecidas, são agora segundas classificadas no Grupo G, com nove pontos, menos um que a Sérvia e mais três que a Ucrânia.

Portugal tem de vencer o próximo jogo ou ficar entre as quatro melhores segundas classificadas.

O Eurobasket feminino vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, na República Checa, Alemanha, Grécia e Itália.