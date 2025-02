João Almeida sobe ao segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana

O português João Almeida, da UAE-Emirates, subiu ao segundo lugar classificação geral da Volta à Comunidade Valenciana depois de ter terminado a segunda etapa no terceiro posto.

A etapa foi conquistada pelo colombiano Santiago Buitrago, da Bahrain-Victorious, que fez a dobradinha, com o segundo lugar a ir para o espanhol Pello Bilbao, que liderou uma fuga na última contagem de montanha, mas não conseguiu resistir a Buitrago.

O primeiro ataque da UAE foi de Brandon McNulty, mas Almeida, ao seu estilo de ritmo certo e menos explosivo, foi encurtado distâncias, esvaziando o pelotão, e chegou em terceiro lugar, 13 segundos depois do vencedor.

Apesar da bonificação e do fosso que conseguiu criar para o Mathias Vacek (Lidl-Trek), o checo acaba por conseguir segurar a camisola amarela, que conquistou com no contrarrelógio coletivo da primeira etapa, mas com apenas dois segundos de vantagem para Almeida.

Buitrago sobe a terceiro posto da geral, a cinco segundos de Vacek. Thymen Arensman, da INEOS Grenadiers, é quarto e Pello Bilbao, da Bahrain, fecha o top-5.

A terceira etapa voltará a ser dura, com três contagens de montanha, com destaque para a última, nos últimos 30 quilómetros da etapa, de primeira categoria, com uma média de 6,4% de inclinação.