Portugal derrota Macedónia do Norte e está apurado para o Europeu

A seleção portuguesa de futsal vence a Macedónia do Norte, por 3-0, na fase de qualificação para o Europeu da modalidade.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Hugo Neves, André Coelho e Bruno Coelho.

Portugal soma quatro vitórias em quatro jogos na fase de qualificação e, a duas jornadas do fim, garante presença no próximo Europeu, beneficiando do empate dos Países Baixos (1-1 diante de Andorra).

A fase final do Europeu realiza-se na Letónia e na Lituânia, entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.

De recordar que os comandados de Jorge Braz somam dois títulos europeus: 2018 e 2022.