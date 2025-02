Francisco Cabral avança no challenger de Lille

O tenista Francisco Cabral, ao lado do indiano N. Sriram Balaji, qualificou-se para os quartos de final de pares do challenger de Lille, ao vencer os franceses Arthur Bouquier e Arthur Gea.

A dupla luso-indiana, primeira cabeça de série, afastou Bouquier (476.º do ranking mundial de pares) e Gea (497.º), por 4-6, 7-5 e 10-4, em 1h27.

Na próxima ronda, Cabral (61.º) e Balaji (65.º) vão defrontar os checos Jiri Barnat (211.º) e Filip Duda (235.º), ou a dupla formada pelo canadiano Cleeve Harper (131.º) e pelo britânico David Stevenson (133.º).

Cabral está a estrear-se ao lado de Balaji, naquele que é o seu primeiro torneio depois de ter chegado aos quartos de final do Open da Austrália com o compatriota Nuno Borges e de ter ajudado Portugal no confronto com o Mónaco na Taça Davis.