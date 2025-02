Seleção de andebol. "Queremos uma medalha"

A seleção de andebol foi recebida em festa, esta segunda-feira, depois do quarto lugar alcançado no Mundial da modalidade. Vários jogadores reagiram.

Rui Silva

"Estamos muito felizes, sabemos a realidade dos outros países, das outras seleções, temos um sentimento de orgulho, mas Portugal que não se esqueça do que fizemos".

Martim Costa

“Foi um campeonato de mundo incrível, fazer parte deste grupo, jogar com esta malta, não se paga. Estamos muito felizes, cansados, mas orgulhosos do que conseguimos. Gostávamos de sair com uma medalha, mas acho que chegar às quatro melhores equipas do mundo é extraordinário e agora é continuar, porque para o ano, no Europeu queremos voltar a brilhar, queremos uma medalha e temos que trabalhar muito para isso”

Luís Frade

“Perder os últimos dois jogos foi complicado. Faltou um bocado de experiência. Faltou um bocado de ritmo de jogo. Tivemos a infelicidade também de não ter dois jogadores logo no início do campeonato. São coisas agora que nós temos de estudar e pensar no futuro para conseguir colmatar”

António Areia

"É incrível poder chegar aqui e termos esta moldura humana à nossa espera. Medalha num curto espaço de tempo? O futuro de Portugal está bem entregue".