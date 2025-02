Isaac Nader vence milha do meeting de atletismo de Ostrava

Isaac Nader venceu, esta terça-feira, a corrida da milha do meeting de atletismo em pista curta de Ostrava, com a marca de 3.54,17 minutos, novo recorde pessoal e segunda melhor marca portuguesa de sempre na distância.

Melhor do que Isaac Nader, entre os fundistas lusos, apenas Rui Silva, que correu em 3.52,18, no ano de 2001.

Com esta marca, Nader subiu a 16.º melhor mundial do ano e quinto europeu, confirmando o bom momento de forma, a um mês dos Campeonatos da Europa `indoor`, em Apeldoorn, nos Países Baixos.

Nader bateu na meta o britânico Elliot Giles, creditado em 3.54,62, e Samuel Pihlstrom, que marcou 3,54,78.

Também em Ostrava, Salomé Afonso foi segunda na corrida de 3.000 metros, em 8.39,25 minutos, também recorde pessoal e segundo melhor registo luso de sempre.

Salomé Afonso ficou muito perto do recorde português, na posse de Carla Sacramento, com 8.36,79, desde 17 de fevereiro de 2002, em Birmingham.

A atleta lusa bateu-se com as melhores africanas em prova, só perdendo para a etíope Freweyni Hailu, nova líder mundial do ano, com 8.24,17.

A marca vale a Salomé Afonso o apuramento para os Europeus de Apeldoorn e coloca-a como 11.ª mundial do ano, quarta europeia.

Também em Ostrava, Gerson Baldé foi ao salto em comprimento, para ser quinto, com 7,84 metros.

O vencedor foi o italiano Mattia Furlani, que, com 8,23, igualou a liderança mundial de 2025, empatando com o sueco Tobias Montler. Com 8,11, há três semanas, Baldé é o nono mundial do ano, sexto europeu, igualmente com mínimos para Apeldoorn.