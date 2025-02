"Não o fim, mas um princípio". Pai e treinador dos irmãos Costa prevê futuro risonho para o andebol português

O quarto lugar no Mundial de andebol "não é o fim de nada", mas sim o "princípio de algo que pode ser muito bonito". É a opinião de Ricardo Costa, treinador do Sporting e pai de duas das figuras da seleção, Martim e Kiko.

Martim Costa e Victor Iturriza foram escolhidos para o sete ideal do Mundial, sendo que Kiko Costa foi o melhor jovem do torneio. O pai acredita que nada mudará na atitude dos dois gaienses.

"Não me acredito que nada vá mudar no dia-a-dia no Sporting e na Champions, até porque nem é a primeira vez que o Martim é destacado. Não pode mudar nada na seriedade como encaram a competição. Tudo é a consequência do trabalho que todos temos vindo a fazer na comunidade do andebol", avalia.

O treinador de 48 anos acredita que o "élan criado à volta da modalidade será aproveitado" para crescer ainda mais o andebol em Portugal.

"Já somos a segunda modalidade do país e vamos crescer ainda mais. As empresas, o Governo e a Federação vão olhar para o andebol de outra forma", conclui.

*Jornalista em serviço especial para a Renascença, em Oslo, Noruega