Estoril Open volta ao circuito ATP em 2026 mas será disputado num mês diferente

O Estoril Open vai voltar ao circuito ATP em 2026, mas pela primeira vez será disputado em julho, mais concretamente a partir de dia 20, anunciou hoje a entidade que tutela o ténis masculino.

Depois de este ano ter baixado à categoria challenger, o Estoril Open volta a figurar no circuito principal do ténis masculino no próximo ano, de acordo com o calendário publicado hoje pela ATP (Associação de Tenistas Profissionais).

Em 2026, o torneio da categoria ATP 250 vai disputar-se entre 20 e 26 de julho, estreando novas datas.

O Estoril Open integrou o circuito ATP em 1990, tendo-se realizado entre esse ano e 2014 no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras. Em 2015, mudou-se para o Clube de Ténis do Estoril, com uma organização diferente.

Este ano, o evento vai decorrer entre 26 de abril e 04 de maio e será um challenger ATP 175, o nível mais alto do segundo escalão.