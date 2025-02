Sport CV/CRAV faz história e dá título inédito ao Norte do país

O Sport CP/CRAV bateu este sábado o Benfica por 26-14 e conquistou o campeonato nacional de râguebi feminino. Seria um título como tantos outros, não fora o facto de esta ser a primeira vez que uma equipa do Norte se sobrepõe à supremacia esmagadora do Benfica.

A equipa Sport CP/CRAV é composta por jogadoras do Sport Club do Porto e do Clube de Rugby de Arcos de Valdevez. A fusão deu-se há dois anos, na época 2022/2023, como forma de contrariar a falta de atletas para participar numa competição de râguebi de ‘quinze’ feminino.