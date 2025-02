🔴 Portugal-França: veja o que aconteceu na atribuição da medalha de bronze

16h46

A crónica do Portugal-França que colocou o nosso país entre os grandes do andebol 👉🏼 E eles foram para cima deles. E deixaram um povo orgulhoso ACABOU EM OSLO | Portugal 34-35 França

A medalha de bronze vai para os pescoços dos franceses, que confirmaram o estatuto de candidatos, não fossem eles campeões europeus e vice-campeões do mundo. Os portugueses tiveram direito a um derradeiro ataque, com 19 segundos para jogar, e até descobriram Areia na ponta direita, mas Bolzinger assinou a oitava defesa e segurou a medalha de bronze e o terceiro lugar do pódio. É a melhor prestação de Portugal de sempre em Mundiais. Admirável o que este grupo acabou de fazer. Minuto 58 | Portugal 33-34 França Francisco Costa, de todas as maneiras e feitios, vai encantando com a sua mão esquerda. Do outro lado, o guarda-redes e os bombardeiros Minne, Nahi e Prandi iam tratando de meter a montanha mais perto do céu para os portugueses. Minuto 55 | Portugal 31-31 França Minuto 50 | Portugal 26-27 França

António Areia meteu mais uma batata de livre de sete metros. Ele falou sobre o assunto com a Renascença: António Areia: “Os livres de 7 metros são como o jogo do gato e do rato". Portugal teve dois golos de vantagem neste período... Atenção a este dado: Gustavo Capdeville, o tal guarda-redes que homenageia Quintana a cada gesto, já fez 10 defesas. Dez. Do outro lado, Bolzinger, que até começou no banco, já assinou seis defesas (e que defesa agora a remate da canhota de Francisco Costa). Minuto 45 | Portugal 25-24 França

Nos últimos minutos vislumbraram-se duas coisas: o show de Capdeville e a exclusão de Salvador Salvador. Iturriza fez o 25-24.

Minuto 40 | Portugal 22-23 França

Minuto 35 | Portugal 20-20 França

Se Charles Bolzinger está a dar cartas na baliza gaulesa, com a sua careca reluzente e um bigode impecável, também Gustavo Capdeville tem enchido a baliza lusitana. Está tudo em aberto, senhoras e senhores. Os portugueses parecem agora mais sólidos, mais certos, mais finos até. Por esta altura, as duas seleções têm um jogador excluído.

Minuto 31 | Portugal 17-19 França

A bola volta a rolar em Oslo. Começa a segunda parte do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Portugal, com algo inédito e tão bonito feito até aqui, ainda sonha com a medalha de bronze. Intervalo | Portugal 17-19 França

Os jogadores vão fazendo movimentos e jogadas no campo para manterem a carapaça quentinha. Também trocam umas palavras, parecem tranquilos, sem grande carga no rosto. Lá fora, na bancada, repleta note-se, veem-se sorrisos e... muitos dinamarqueses com aquelas fardas impecáveis, à espera do carrasco de Portugal, o maior candidato à conquista do ouro, mais logo à tarde. O rival dos nórdicos é a Cróacia.