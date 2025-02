🔴 Portugal-França: acompanhe aqui o jogo mais importante da história do andebol nacional

Cronómetro: 10:00 | Portugal 7-7 França

Cronómetro: 7:15 | Portugal 5-5 França

Portela deixa tudo empatado, depois de um livre de sete metros. Joga-se a alta velocidade, transição e transição. Veremos com as pernas dos portugueses vão aguentar, eles que sofreram nos últimos dois jogos contra alemães e dinamarqueses.



14h01 | Portugal-França

Já se joga em Oslo!



13h55 | Portugal-França

Tocam os hinos...



13h53 | Portugal-França

Os jogadores portugueses começaram a entrar em campo. Lá dentro já estavam os franceses, os campeões da Europa.

13h45 | Portugal-França

Boa tarde! Venha daí e acompanhe os desenvolvimentos principais do mais importante jogo da história do andebol português, que procura a medalha de bronze num Campeonato do Mundo.

A seleção nacional de andebol joga, a partir das 14h00, em Oslo, na Noruega, o jogo mais importante da sua história. Portugal chegou à semifinal do Mundial da modalidade, algo inédito (nunca chegara aos ‘quartos’), mas acabou por cair perante a tricampeã e gigante Dinamarca. Resta agora lutar pelo bronze, no jogo de terceiros e quartos, contra a França, a campeã europeia.

Para aqui chegar, os portugueses bateram Estados Unidos (30-21), Brasil (30-26) e Noruega (31-28) na fase de grupos, no Grupo E. Depois, na main round, os portugueses empataram contra os colossos suecos (37-37) e superaram a Espanha (35-29) e o Chile (46-28). Para a história das histórias ficou a vitória contra a Alemanha (31-30), nos quartos de final, no prolongamento.

O conto de fadas continua... consigam ou não o terceiro lugar, a história está feita. Mais: o andebol andou nas bocas do povo, em todo o lado ao mesmo tempo, como a película.

* em atualização