Paulo Jorge Pereira. “Parece estranho ficar triste com um quarto lugar”

O selecionador de andebol Paulo Jorge Pereira reforça o orgulho que sente pelos seus jogadores após a derrota contra a França no Mundial.

Declarações à RTP3

"É duro, mas mais uma vez mostrámos vontade de vencer e parece estranho ficar triste com um quarto lugar de um Campeonato do Mundo. É a vida. Tenho tremendo orgulho nestes atletas, já lhes tenho dito que não sou quase nada sem eles e eu tenho ajudá-los no que posso. Tem sido uma longa caminhada, chegámos aqui e até onde vamos não sei. Perdemos com a Dinamarca e a agora a França e estamos tristes. Espero que respeitem muito estes atletas".

Fazer história

"Já temos vindo a fazer história nos últimos anos. Continuámos na nossa linha, cada vez mais competitivos. Agora temos de descansar e depois continuar a trabalhar, perceber onde podemos melhorar e há coisas que podemos evoluir. Nos detalhes esteve a diferença. Mas estou muito feliz".